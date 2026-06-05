Si parla molto di un possibile ritorno in Serie A di Brahim Diaz. Il classe 2001 ex Milan, in forza al Real Madrid, è stato attenzionato in queste ore soprattutto dalla Juventus che già a gennaio aveva tentato il colpo. Il calciatore, però, è orientato a rimanere al Real Madrid e difficilmente cambierà maglia nella prossima stagione. Il fantasista non sta aprendo in maniera concreta alla possibilità di partire. Come rivelato da Sky Sport, però, anche la Roma ha cercato di capire la fattibilità di un'eventuale operazione e ha chiesto informazioni. La volontà del giocatore, però, è quella di rimanere in Spagna.