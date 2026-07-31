Engels saluta il Celtic: accordo a un passo, giocherà in Championship

Redazione
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Il centrocampo non è la priorità. La Roma, al momento, sta concentrando tutti i suoi sforzi su altri reparti. Ma un nome che circolava nei pensieri di D'Amico era quello di Engels, centrocampista belga del Celtic. Rigorista e capitano dei verdi di Glasgow, era uno dei profili sondati per rinforzare la metà campo. Ma non arriverà a Roma. Perché, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, Engels è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del West Ham. Una scelta particolare, dettata dal fascino dell'Inghilterra ma non dalla Premier League. Gli Hammers, infatti, dopo la retrocessione, giocheranno in Championship.

engels Celtic v Kilmarnock - William Hill Premiership

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