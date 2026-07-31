Il centrocampo non è la priorità. La Roma, al momento, sta concentrando tutti i suoi sforzi su altri reparti. Ma un nome che circolava nei pensieri di D'Amico era quello di Engels, centrocampista belga del Celtic. Rigorista e capitano dei verdi di Glasgow, era uno dei profili sondati per rinforzare la metà campo. Ma non arriverà a Roma. Perché, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, Engels è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del West Ham. Una scelta particolare, dettata dal fascino dell'Inghilterra ma non dalla Premier League. Gli Hammers, infatti, dopo la retrocessione, giocheranno in Championship.