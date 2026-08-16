Era il 3 febbraio 2025 quando la Roma annunciava l'arrivo di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto. Opzione che, per 19.5 milioni di euro, il club giallorosso a fine stagione decise di non esercitare, rispedendo il centrocampista classe 2003 in Austria. Il 23enne francese, dopo aver trovato poco spazio in biancorosso la scorsa stagione, a gennaio è passato in prestito in Ligue 1, al Le Havre. Poche ore fa, poi, il trasferimento all'Hull City, squadra neopromossa in Premier League, per 2.9 milioni di sterline garantiti più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Gourna-Douath ha parlato così della sua nuova esperienza: "Ho avuto la possibilità di giocare in Champions League, in Serie A e in Ligue 1. Ho imparato molto e sono davvero felice di poter mettere a frutto questa esperienza in Premier League. La Premier League è il sogno di tutti i calciatori. Ora ho questa possibilità, quindi non vedo l'ora di scendere in campo".