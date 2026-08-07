Il futuro di Evan Ferguson potrebbe essere in Italia. L'ex attaccante della Roma, ancora ai box dopo l'infortunio alla caviglia del gennaio scorso che ha chiuso anzitempo la sua deludente esperienza in giallorosso, potrebbe non aver chiuso i conti con il Belpaese. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, il Torino avrebbe avviato i colloqui per ingaggiare l'attaccante del Brighton. Il club inglese sarebbe propenso ad ascoltare offerte per il 21enne irlandese. La società granata invece, da cui la Roma vorrebbe acquistare Cacciamani, lo avrebbe individuato come rinforzo per l'attacco.