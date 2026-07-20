La telenovela Summerville potrebbe a breve concludersi. Gasperini attende finalmente l'esterno sinistro che chiede dall'anno scorso e D'Amico è al lavoro per accontentarlo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l'ultima proposta dei giallorossi è di circa 47 milioni di euro più bonus ora è attesa la risposta del West Ham. La Roma non vorrebbe spingersi oltre per l'esterno olandese che ha un accordo col club: pronto per lui un ingaggio da oltre 4 milioni di euro. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell'affare, ma per la fumata bianca manca ancora l'ok degli Hammers che dovrebbe arrivare a stretto giro.