Rafael Obrador torna al Benfica ed ora è nel mirino della Roma. Il laterale spagnolo non è stato riscattato dal Torino, lasciando scadere il diritto di acquisto fissato a 9 milioni da esercitare entro il 31 maggio, così ora è tornato nella squadra che detiene il suo cartellino. I giallorossi lo hanno monitorato in questa stagione come specifica ojogo.pt. Il club portoghese è disposto a cederlo per la stessa cifra imposta per il riscatto ai granata. Obrador andrebbe a implementare la fascia sinistra che potrebbe vedere la partenza di Angelino dopo il mancato riscatto di Tsimakas.