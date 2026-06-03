Il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto a 9 milioni. I giallorossi lo hanno seguito in questa stagione
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Rafael Obrador torna al Benfica ed ora è nel mirino della Roma. Il laterale spagnolo non è stato riscattato dal Torino, lasciando scadere il diritto di acquisto fissato a 9 milioni da esercitare entro il 31 maggio, così ora è tornato nella squadra che detiene il suo cartellino. I giallorossi lo hanno monitorato in questa stagione come specifica ojogo.pt. Il club portoghese è disposto a cederlo per la stessa cifra imposta per il riscatto ai granata. Obrador andrebbe a implementare la fascia sinistra che potrebbe vedere la partenza di Angelino dopo il mancato riscatto di Tsimakas.
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