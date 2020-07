Roma, piace Badiashile del Monaco: sul difensore centrale anche il Manchester City

La rete di Fazio, le buone prestazioni di Ibanez e la direzione di Mancini non fermano la necessità della Roma di impegnarsi nel prossimo calciomercato sulla ricerca di un altro centrale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club avrebbe messo gli occhi su Benoit Badiashile, difensore 19enne del Monaco. Il ragazzo, attualmente, risulta tra i nomi dei 100 giovani candidati al Golden Boy 2020, e in stagione aveva accumulato 16 presenze in Ligue 1 prima della sua interruzione causa coronavirus. Sul diciannovenne franco-congolese c’è anche il Manchester City. Sulla sponda United, invece, si continua al riscatto di Smalling: tre milioni di euro per un prestito oneroso, inserendo l’obbligo di riscatto a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Rimane poi da trovare la stretta di mano anche per quanto riguarda la permanenza di Smalling fino al termine dell’Europa League: i Red Devils non hanno ancora dato l’ok alla Roma.