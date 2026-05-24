Verona e poi il resto. Stasera l’obiettivo è chiaro: tornare in Champions. Con i soldi della qualificazione, poi, programmare anche il futuro. Un futuro che vede Gasp al centro del progetto. E rispetto a quest’anno, si aspettano ulteriori rinforzi più adatti al suo gioco. Il reparto da rinforzare, oltre all’attacco, è quello delle corsie esterne. Solo Wesley è inamovibile, ma servirà un altro giocatore in grado di stare al suo passo. E potrebbe essere in Italia, sempre brasiliano. Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, Dodo è l’obiettivo numero uno per la fascia. L’esterno può lasciare la Fiorentina, che avrebbe aperto alla sua cessione. Ma servirà un’offerta adeguata. Il suo profilo, comunque, è molto gradito a Gasp e il suo stile di gioco si sposa perfettamente con il sistema del tecnico. Con Wesley, inoltre, formerebbe una coppia brasiliana di grande qualità sulla fascia. Un’idea che intriga e che può diventare più di una semplice suggestione.