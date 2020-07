Roma, Pedro si avvicina. Sui social l’addio al Chelsea: “Mi resterete nel cuore” – FOTO

Pedro sarà il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. Lo spagnolo, che arriverà a parametro zero, ha giocato questa sera la sua ultima partita a Stamford Bridge contro il Wolverhampton. L’esterno lascerà gli inglesi dopo la finale di FA Cup e poi potrà trasferirsi nella capitale. Questo il suo messaggio scritto su social: “La mia ultima partita a Stamford Bridge. Grazie a tutti i tifosi per il supporto durante questi anni, al club per avermi dato l’opportunità di essere un “Blue” e ai miei compagni. Sarete per sempre nel mio cuore. Ora lottiamo per l’FA Cup”.