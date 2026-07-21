Il francese è retrocesso col West Ham e potrebbe partire anche in prestito
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Non solo l'attacco. La Roma deve rinforzare anche altri reparti, gli esterni di centrocampo e in ultima istanza anche la difesa. Al centro tra i nomi papabili potrebbe tornare anche Jean-Clair Todibo, francese del West Ham con cui sta naufragando la trattativa Summerville. Secondo Ekrem Konur, i giallorossi valutano il giocatore classe '99, magari in prestito vista la retrocessione degli Hammers. Anche la Juventus starebbe considerando Todibo dopo che due anni fa era stato già a un passo dai bianconeri prima dell'inserimento decisivo del West Ham.
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