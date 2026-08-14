Una cosa è certa: il futuro di Cristopher Nkunku non sarà al Milan. E il calciomercato della Roma potrebbe girare anche attorno all'attaccante inglese. Ieri è arrivata la notizia dell'esclusione del classe 1997 dal progetto rossonero. Ma non solo. Come riportato da Fabrizio Romano nella notte, il Milan avrebbe deciso che Nkunku non si allenerà quotidianamente con il gruppo squadra. La società rossonera vuole salutare l'inglese il prima possibile e sarebbe disposto anche a cederlo in prestito pagato con ingaggio coperto. Proprio l'ingaggio dell'ex Chelsea, lato Roma, rappresenta un ostacolo. Nkunku, infatti, guadagna 5 milioni netti. Secondo l'esperto di mercato, nonostante il gradimento di Gasperini a gennaio, ad oggi non risultano trattative avanzate tra Nkunku e il club giallorosso. Diverse squadre estere, inoltre, hanno cominciato a chiedere informazioni. Per La Repubblica, nelle prossime ore potrebbe prendere piede anche l'ipotesi di uno scambio tra Soulé e l'inglese.