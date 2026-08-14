Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato della Roma, che in queste ore gira soprattutto attorno al nome di Rodrigo Mora. La trattativa con il Porto si è arenata ormai da due giorni, con Villas-Boas che ha chiesto condizioni più favorevoli sulle clausole dell'obbligo di riscatto. Novità sono attese a stretto giro, ma intanto il ds D'Amico sta vagliando le alternative. In pole, se l'operazione per il talentino portoghese dovesse saltare, c'è Malick Fofana. L'ala belga di proprietà del Lione è tornato di moda, nonostante qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche sia ancora presente. Il club francese valuta il classe 2005 almeno 40 milioni, ma tanto dipenderà anche da ciò che accadrà nelle prossime due settimane. E un assist potrebbe arrivare da quel Fenerbahce che a inizio mercato aveva soffiato Greenwood alla Roma. Tra il 18 e il 26 agosto, infatti, sono in programma i play-off di Champions League tra i turchi e il Lione. In caso di eliminazione dell'OL, il club francese potrebbe essere 'costretto' a salutare Fofana, desideroso di giocare la Champions e di continua a scalare i vertici del calcio europeo.