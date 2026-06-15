Il francese potrebbe partire in prestito. De Rossi lo ha inserito nella lista
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Non solo il Bologna. Ora anche il Genoa di De Rossi è sulle tracce di Robinio Vaz. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Grifone starebbe valutando l'arrivo in prestito dell'attaccante francese dopo il buon esito dell'affare Baldanzi. In realtà, il nome in cima alla lista dei rossoblù è Lorenzo Lucca, che il Nottingham Forest potrebbe lasciar partire in prestito. Vaz, però, rimane comunque in orbita De Rossi. L’arrivo di (almeno) un nuovo attaccante è tra le richieste di Daniele per il prossimo calciomercato estivo.
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