Dopo l'ufficialità del rinnovo di Dybala e le trattative in corso per quelli di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, la Roma lavora anche alla conferma di Pierluigi Gollini. Il portiere ha risposto ieri alla convocazione di Gasperini per il raduno e si prepara a vivere altre due stagioni nel ruolo di vice Mile Svilar. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso sarebbe infatti intenzionato a prolungare di un ulteriore anno il suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2027, portandolo fino al 2028. Nella scorsa stagione Gollini è sceso in campo soltanto nella sfida della fase a gironi di Europa League contro il Panathinaikos, ma continua a essere considerato una risorsa affidabile e preziosa per la squadra in una stagione che si preannuncia molto lunga e impegnativa visto anche l'impegno in Champions League.