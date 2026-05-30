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Chi rischia

Vendere. Incassare. Da oggi a un mese esatto la Roma deve generare circa 60 milioni di euro in plusvalenze. Parte così la prima missione del nuovo corso, con D’Amico ormai sempre più vicino al ruolo di direttore sportivo. Un lavoro complesso, che richiederà equilibrio e scelte pesanti. Perché quando si tratta di acquistare è tutto più semplice. Più difficile, invece, è cedere i propri giocatori di valore. Sia per l’aspetto tecnico, sia per il rapporto con la tifoseria. Alcuni profili, infatti, sono considerati quasi intoccabili. E venderli rischierebbe di trasformarsi in un autogol.

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