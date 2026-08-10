La Roma deve accelerare. A 13 giorni dal ritorno in campo, i giallorossi devono farsi trovare pronti. Gasperini non è ancora soddisfatto: vuole di più dal mercato. All’appello mancano ancora due attaccanti e un esterno sinistro. Nelle ultime ore, il profilo individuato per il reparto offensivo è Rodrigo Mora del Porto. L’accordo è vicino e c’è fiducia. Le prossime ore saranno decisive. Ma D’Amico continua a guardarsi intorno. E nell’orbita del ds c’è anche Martinelli dell’Arsenal: un profilo valutato a più riprese, con il quale c’è già stato un contatto con gli agenti. Nulla di più, però. L’enorme ingaggio - 11 milioni lordi - frena qualsiasi tipo di trattativa. E questo potrebbe non essere l’unico intoppo. Infatti, se la Roma dovesse farsi avanti, l’Arsenal potrebbe giocare un jolly per far aumentare il valore del giocatore. I Gunners, come riporta il Daily Mirror, hanno infatti una carta da giocare: una clausola di rinnovo automatico. Il contratto di Martinelli scade nel 2027, ma il club inglese potrebbe attivarla per estenderlo fino al 2028. Questo toglierebbe pressione agli inglesi e allontanerebbe la paura di perderlo a zero. La strada per Martinelli è sempre più in salita.