Il difensore colombiano è nel mirino del club giallorosso ma gli emiliani non sembrano voler abbassare le pretese
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Con l'ufficialità del nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, la Roma può finalmente andare con decisione sul mercato per costruire La Rosa del prossimo anno. Un difensore sarà da prendere e John Lucumì del Bologna è molto apprezzato dal club giallorosso e da Gasperini. La strada per arrivare al difensore colombiano è, però, in salita e rischia di restare tale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i felsinei non hanno intenzione di abbassare le proprie pretese e per liberare il centrale chiedono che sia pagata la clausola rescissoria - valida fino al 15 luglio - di 28 milioni di euro. Il nome piace anche al nuovo ds, sarà da capire se la Roma vorrà fare questo sforzo economico o cercare altre strade.
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