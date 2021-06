Roma, Lo Monaco: “Con Mourinho arriveranno anche calciatori di spessore”

L'ex AD del Catania ha parlato dei giallorossi e dell'arrivo dello Special One

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb.com, nella quale, fra i vari temi ha anche affrontato quello legato alla Roma e all'arrivo di José Mourinho. Su una domanda relativa al prossimo mercato, il dirigente così si è espresso: "Mi aspetto un mercato vivo. “Un mercato vivo. La Roma ha preso Mourinho, uguale Mendes, quindi arriveranno calciatori di spessore. Quando c’è movimento il mercato si agita e diventa attivo". Nel corso della sua prima esperienza in Italia, lo Special One ha avuto un famoso diverbio con Lo Monaco dopo un Inter-Catania del 2009. Comincio l'ex ad dei siciliani, che accusò il tecnico portoghese di aver usato parole forti dopo la partita. La replica fu in pieno stile Mourinho: "LoMonaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il BayernMonaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto".