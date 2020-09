Roma-Kumbulla, ecco le cifre dell’affare. E il Verona compra Cetin

Tutto fatto per Kumbulla alla Roma. Oggi il difensore è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con i giallorossi, ma come riporta Sky Sport, le cifre finale dell’operazione sono leggermente più basse rispetto a uscite inizialmente. L’operazione, infatti, si conclude con un prestito oneroso a 3 milioni più altri 22 per l’obbligo di riscatto. Al Verona vanno anche due giovani come Cancellieri e Diaby. Inoltre il club di Setti acquisterà Cetin a 8 milioni dopo averlo preso in prestito un mese fa.