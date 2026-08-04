La Roma fa sul serio per Endrick del Real Madrid. Il brasiliano è uno degli obiettivi principali dei giallorossi e la trattativa potrebbe scaldarsi dopo Ferragosto. La cessione di Soulé potrebbe aiutare ma ad oggi nessuno ha bussato con insistenza alla porta di Trigoria per l'argentino. Non si scalda, invece, la pista che porta a Mastantuono. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto la Fiorentina è in pressing per l'ex River Plate e nelle prossime ore sono attesi degli sviluppi. Era stato offerto alla Roma, ma Gasperini preferisce Endrick per il suo stile di gioco.