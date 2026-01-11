Forzaroma.info
Roma, in attacco si segue ancora Mathys Tel: ipotesi prestito. Ma il Tottenham frena

Roma, in attacco si segue ancora Mathys Tel: ipotesi prestito. Ma il Tottenham frena - immagine 1
Sul gioiello classe 2005 c'è anche il Villarreal oltre a diversi club di Ligue 1
Redazione

Siamo quasi a metà del mercato di gennaio e la Roma sta accelerando per portare a Trigoria i rinforzi offensivi richiesti da Gasperini. Si attende ancora la risposta di Raspadori e con l'Aston Villa si tratta per Donyell Malen, ma il ds Massara rimane attivo anche sul profilo di Mathys Tel, gioiello classe 2005 del Tottenham. Come rivela RMC Sport, l'ex Bayern Monaco rimane con le valigie in mano e vorrebbe trovare più minuti da qui a giugno anche per puntare alla convocazione in vista del Mondiale. L'ipotesi è quella di un prestito a cui ha aperto anche l'attaccante francese, ma al momento il Tottenham non vuole cederlo. Su di lui c'è anche il Villarreal oltre a diversi club di Ligue 1.

