Roma, il Valencia punta Carles Perez con l’operazione Guedes sullo sfondo

Le due operazioni sono scollegate. Lo spagnolo ultimamente ha anche cambiato procuratore

Il Valencia ripiomba su Carles Perez. Il club voleva riportare in Spagna l'ex blaugrana già nella scorsa sessione di mercato e ora, secondo Tuttomercatoweb, è tornata alla carica. Con la Roma c'è in ballo anche il discorso legato a Guedes. Le due, però sarebbero operazioni scollegate e potrebbero compiersi indipendentemente l'una dall'altra. Il portoghese è la punta dei diamante dei suoi con 13 gol e 5 assist in stagione mentre Perez sta raccogliendo solo briciole (appena 13 partite e 330' minuti giocati). Il cambio di procuratore di quest'ultimo - ora seguito dall'agenzia Leaderbrock - potrebbe favorire la partenza dalla Capitale.