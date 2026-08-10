Oltre all’attacco, la Roma continua a lavorare per rinforzare anche gli altri reparti. Con l’arrivo di Koulierakis, il pacchetto difensivo a disposizione di Gasperini può considerarsi sostanzialmente completo, anche se nelle prossime settimane non sono esclusi ulteriori movimenti. Secondo quanto riferito da Ugo Trani nel corso della trasmissione Te La Do Io Tokyo su TeleRadioStereo, in caso di cessione di uno tra Ghilardi e Ziolkowski i giallorossi potrebbero tentare l’assalto a Destiny Udogie. Il principale candidato alla partenza sarebbe l’ex difensore del Verona, ma il centrale polacco avrebbe al momento più richieste sul mercato e questo potrebbe modificare le strategie del club. Udogie rappresenterebbe un rinforzo importante per le corsie esterne di Gasperini e la Roma avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina.