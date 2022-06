Kluivert, il Nizza vuole lo sconto. Per Florenzi si può chiudere sui 2,5 milioni

La Roma aspetta Matic, che potrebbe arrivare già domani, ma anche il mercato in uscita è molto attivo, soprattutto per quanto riguarda i prestiti. Secondo quanto riporta Il Tempo, il Nizza ha chiesto uno sconto importante per il riscatto per Kluivert che sarebbe dovuto essere automatico in caso di qualificazione dei francesi alla Champions. Questo non è avvenuto e quindi ci sarà da trattare. Sul giocatore ci sono anche Marsiglia e Monaco, delle alternative importanti per strappare un accordo più vantaggioso. Per quanto riguarda Florenzi, invece, è vicino l'accordo con il Milan per il trasferimento del terzino a titolo definitivo che secondo Sky Sport potrebbe concludersi intorno ai 2,5 milioni. Stesso tipo di cessione che dovrebbe riguardare Coric e Bianda per i quali sono arrivate varie offerte.