Roma, il giovane Cancellieri passa al Verona nell’operazione Kumbulla

Kumbulla è nella Capitale. E’ arrivato in città alle 16.35 con un volo da Verona, poi di corsa a Villa Stuart per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto per i prossimi cinque anni, ma emergono altri dettagli relativi all’operazione con il Verona. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, all’Hellas va Matteo Cancellieri, ala classe 2002 pronta a firmare con il club di Setti. Dunque una contropartita che si aggiunge anche a Mert Cetin che la squadra di Juric ha tesserato già da tempo e sul quale c’è un diritto di riscatto a 7 milioni il prossimo 30 giugno.