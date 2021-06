Roma, idea Demiral: la Juve chiede 40 milioni

Il difensore turco potrebbe lasciare Torino. Ma i giallorossi devono prima cedere Smalling

La Roma vuole rinforzarsi in difesa. Per farlo - secondo Sky Sport - ha chiesto informazioni alla Juventus per Merih Demiral, centrale turco dei bianconeri. I bianconeri per liberarsene però vogliono 40 milioni, troppi per le casse di Trigoria. Quest'anno 24 presenze con la maglia della Juve tra qualche infortunio muscolare e il Covid che ne hanno ostacolato il percorso. Ora potrebbe partire, ma a Vinovo devono abbassare le pretese. La trattativa può decollare qualora Mourinho decida di vendere Smalling: l'inglese arriva da una stagione piena di infortuni e potrebbe lasciare dopo un anno di prestito e uno a titolo definitivo. Su di lui aveva preso informazioni l'Everton.