Roma, Ibanez piace in Liga: proposte da Siviglia e Atletico Madrid

Leader in campo e oggetto del desiderio sul mercato. L’inizio di stagione di Roger Ibanez non è di certo passato inosservato tra le big europee. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il corteggiamento estivo del Leicester, con il club inglese che aveva avanzato alla Roma una proposta da circa 20 milioni di euro, ora il centrale brasiliano è osservato speciale nella Liga spagnola: l’Atletico Madrid e il Siviglia dell’ex dirigente giallorosso Monchi avrebbero già bussato in quel di Trigoria con offerte vicine ai 30 milioni di euro.

La Roma, per il momento, risponde a tutti allo stesso modo: “No, grazie”. Ibanez è considerato un perno del presente e del futuro della squadra ed è forte la convinzione che, tra un paio d’anni, la sua valutazione economica possa essere ancora più alta di quella attuale. L’ipotesi di una cessione non è stata presa m minimamente in considerazione, anche perchè il ragazzo è felice nella Capitale e presto diventerà papà. Al momento, dunque, non ci sono possibilità che il giocatore lasci il club nelle prossime finestre di calciomercato.