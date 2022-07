Roma, Ezio Greggio è sicuro: “Zaniolo giocherà con la Juve”

"Fonte certa: Zaniolo giocherà per la Juve". L'indiscrezione non arriva da un addetto ai lavori o da un ex calciatore. A rivelare il sicuro passaggio del numero 22 in bianconero è stato poco fa Ezio Greggio. Il popolare presentatore e attore (che profetizzò l'arrivo di Vlahovic in bianconer) ha twittato così: "Juventiniiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa )". Sotto il post del presentatore di Striscia la Notizia ecco i primi commenti entusiastici dei tifosi juventini ma pure le prime critiche di quelli romanisti. Un fatto è certo: Zaniolo col passare delle ore si avvicina alla Juve, ma manca ancora l'offerta giusta. Nicolò, come rivela uno studio di Opta, è stato il giocatore a subire più falli (81) nella scorsa stagione.