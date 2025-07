Roma, ecco la verità su Rios: la frenata dopo i dubbi del colombiano

Stasera a Fiumicino è previsto l'arrivo del primo colpo di calciomercato della Roma: Neil El Aynaoui è pronto a sbarcare nella Capitale per 23 milioni + 2 di bonus. Il franco-marocchino ex Lens sarà il jolly per il centrocampo di Gasp, capace di inserirsi in attacco e più offensivo rispetto a Manu Koné. Prima di virare con forza su di lui, però, il ds Massara aveva provato a strappare Richard Rios al Palmeiras, ma nelle ultime ore la Roma ha deciso di lasciar perdere il profilo del colombiano. Motivo? La richiesta fissa di 30 milioni di euro (esclusi bonus) di un Palmeiras irremovibile e un atteggiamento del centrocampista che alla dirigenza giallorossa non è piaciuto molto. Si è parlato anche di una possibile rinuncia al 10% del cartellino (circa 3 milioni), ma Rios non è mai sembrato così entusiasta di vestire la maglia della Roma - prerogativa dei colpi di mercato dei giallorossi accanto, ovviamente, alle richieste di Gasperini - e anche per questo si è deciso di sterzare con forza verso Lens. Ora il colombiano è molto vicino a vestire la maglia del Benfica, con il quale ha già un accordo per un contratto di 5 anni.