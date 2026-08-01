D'Amico non ha volato con la squadra verso il Galles, impegnato nei suoi vari giri in Europa. Ieri una delegazione giallorossa si è recata a Rotterdam per cercare di capire come poter chiudere per un altro difensore, l'esterno di fascia destra Givairo Read, 20 anni, per cui la Roma ha offerto 25 milioni di euro (23 più 2 di bonus), scrive La Gazzetta dello Sport. Sul giocatore però c'è forte anche il Nottingham Forest, che se è vero che ha offerto al Feyenoord meno della Roma (19 milioni più 2 di bonus) è anche vero che ha trovato da tempo un accordo con il giocatore per una cifra totale di 20 milioni in 5 anni. Che, di fatto, vuol dire 4 milioni a stagione. Ed allora o la Roma pareggia quell'offerta o riesce a convincere Read con un ingaggio più basso (magari intorno ai 2,8-3), ingolosendolo contemporaneamente con la possibilità di giocare la Champions.