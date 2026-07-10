Il ds giallorosso ha accelerato sul baby talento anche per allontanare l'attacco del Como
Bruno Conti saluta. Ora serve rivoluzionare il settore giovanile
La Roma al lavoro anche e soprattutto sul settore giovanile. Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e riflessioni, con l'arrivo di Margiotta e l'addio di Guidi, arriva un'altra novità importante. Come riporta 'Gazzetta Regionale', i giallorossi hanno blindato Mattia Guaglianone, talento classe 2010 che ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2029. Una firma che allontana così l'assalto del Como, che in questi giorni si era avvicinato a lui prima che lo stesso ds D'Amico lavorasse sulla sua situazione. Alla fine Guaglianone resterà alla Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Mercato, Michel 'chiama' Dovbyk all'Ajax: ostacolo ingaggio ed età. La situazione
News AS Roma
Campagna abbonamenti, exploit dopo tre giorni: 18mila tessere rinnovate
News AS Roma
Koné fa festa, El Aynaoui cade a testa alta: dal Mondiale ecco il tesoretto di Gasp
News AS Roma
Stadio Roma, ok della Regione Lazio al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: occhi su Tresoldi e Garnacho. Contatti Alajbegovic-Atalanta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti