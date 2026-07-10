La Roma al lavoro anche e soprattutto sul settore giovanile. Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e riflessioni, con l'arrivo di Margiotta e l'addio di Guidi, arriva un'altra novità importante. Come riporta 'Gazzetta Regionale', i giallorossi hanno blindato Mattia Guaglianone, talento classe 2010 che ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2029. Una firma che allontana così l'assalto del Como, che in questi giorni si era avvicinato a lui prima che lo stesso ds D'Amico lavorasse sulla sua situazione. Alla fine Guaglianone resterà alla Roma.