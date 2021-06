Roma, dalla Spagna: Pellegrini piano B del Barça se salta Wijnaldum

Il capitano giallorosso è finito nella lista degli acquisti del club blaugrana se dovesse saltare l'arrivo dell'ex Liverpool

Il Barcellona starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini se non si concretizzasse l'acquisto di Georginio Wijnaldum. L'ex giocatore del Liverpool, a lungo seguito anche dalla Roma, sembrava davvero prossimo a vestire la maglia dei blaugrana ma l'inserimento del PSG ha rallentato l'operazione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, la dirigenza del club catalano avrebbe messo in lista proprio il capitano dei giallorossi Pellegrini, considerato come uno dei giocatori fondamentali nella stagione romanista. Nessuna proposta economica è stata formulata ma il profilo piace e non poco. A Barcellona sono ancora increduli per il mancato acquisto dell'olandese Wijnaldum, al quale sembra che il Paris Saint Germain abbia fatto un'offerta molto più vantaggiosa di quella dei blaugrana.