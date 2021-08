Roma, Coric è vicino allo Zurigo: pronto il prestito

Dopo i prestiti ad Almeria, VVV-Venlo e NK Olimpia, il centrocampista croato è vicino a vestire la maglia dello Zurigo

Ante Coric sta per lasciare la Roma per la quarta volta. Dopo i prestiti ad Almeria, VVV-Venlo e NK Olimpia, il centrocampista croato è vicino a vestire la maglia dello Zurigo. Lo fa sapere Sportitalia: l'ex Dinamo Zagabria passerebbe al club svizzero con la formula del prestito. Così come nelle passate stagioni, Coric non ha trovato spazio in giallorosso e così è alla ricerca di un posto altrove.