Roma, chiusa la pista Szczesny: “Voglio restare, la Juve conta su di me”

Il numero uno bianconero chiude alle numerosi voci di mercato corse negli ultimi giorni: "Il club non ha dubbi e non mi venderà"

Wojciech Szczesny fa chiarezza sul suo futuro. Il portiere della Juventus, impegnato nel ritiro con la Polonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale 'meczyki.pl' che gettano acqua sulle numerose voci di mercato corse negli ultimi giorni. "Dopo un lungo silenzio, ho avuto contatti con la Juve e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numerouno", dice Szczesny. "Non cambia nulla su questo argomento: il club conta su di me e non mi venderà al 100%, e anch’io, da parte mia, intendo restare. Disposizione perfetta". Perde di consistenza dunque l'ipotesi di un ritorno del polacco alla Roma: riprende il lavoro di Tiago Pinto per assicurare a José Mourinho un numero uno all'altezza.