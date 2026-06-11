Gasperini in versione padel: battuta, attacco a rete e punto

Le manovre di mercato della Roma si concentrano soprattutto nel reparto offensivo, ma non tutte le soluzioni servono a Gasperini. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, al club giallorosso è stato proposto con forza il profilo di Julian Brandt a parametro zero, svincolato dopo l'addio al Borussia Dortmund. Sebbene il trequartista tedesco riscontri il gradimento della dirigenza, l'operazione appare complessa in quanto il calciatore viene ritenuto difficilmente collocabile all'interno degli schemi tattici di Gian Piero Gasperini. Per quanto riguarda il mercato in uscita, non sono ancora pervenute offerte ufficiali per Matias Soulé. L'esterno offensivo argentino non è comunque considerato incedibile dalla società, che potrebbe valutare una sua partenza di fronte a una proposta congrua. Nel frattempo, i dialoghi avviati dalla dirigenza per i rinnovi contrattuali procedono senza interruzioni.