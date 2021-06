Roma, aumenta la concorrenza per Belotti: ci pensa anche l’Arsenal

Il futuro del Gallo sembra essere sempre più lontano dai colori granata

Il Torino resta in attesa di conoscere il futuro di Andrea Belotti che l'altra sera contro l'Austria, quando è entrato, ha contribuito a cambiare la partita colorandola d'azzurro. Come riporta Tuttosport, con Mancini il Gallo sta dimostrando di essere un giocatore di livello internazionale. E per questo sono in molti ad avergli rimesso gli occhi addosso. In Italia il Milan, oltre alla Roma di Mourinho, alla Fiorentina e al Napoli, ma si stanno muovendo pure le grandi potenze internazionali. L'ultima è Arsenal. Urbano Cairo, considerando che il contratto del giocatore scade tra un anno e rischia di perderlo a parametro zero, ha fissato il prezzo: 34 milioni di euro. Certo che se Belotti fosse legato al Torino per più stagioni varrebbe ancora di più. Il club londinese, come del resto quasi tutte le società di Premier che percepiscono una cascata di milioni dai diritti televisivi, non avrebbe difficoltà a far partire il bonifico verso la società granata. Nonostante parole e promesse il solo fatto che Cairo abbia dato un prezzo all'attaccante significa che è entrato nell'idea di cederlo.