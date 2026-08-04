La Roma attende una risposta del Feyenoord per Givairo Read. I giallorossi vogliono provare a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile e, nelle ultime ore, hanno rilanciato la propria offerta fino a 28 milioni di euro, bonus compresi, aggiungendo anche il 10% sulla futura rivendita. Il club olandese però continua a chiedere una cifra superiore e non ha ancora dato il via libera alla cessione. In caso di una risposta negativa, Tony D’Amico sta già valutando le possibili alternative. Secondo quanto riportato da SkySport, sono due i nomi presenti sulla lista del direttore sportivo giallorosso: Iván Fresneda e Nahuel Molina. Il terzino spagnolo viene valutato circa 20 milioni di euro, ma al momento non convince pienamente Gasperini che preferirebbe un profilo con caratteristiche più simili a Wesley. Molina invece potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2027. La valutazione dell’argentino si aggira sempre intorno ai 20 milioni, ma la concorrenza è numerosa. Secondo Mundo Deportivo, sul giocatore ci sarebbero anche Juventus e Inter, oltre all’Everton, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti. Per Molina potrebbe quindi accendersi anche un derby di mercato tutto interno alla galassia Friedkin.