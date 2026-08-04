La Roma continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gasperini una rosa all’altezza del ritorno in Champions League. Per le corsia di destra, in cima alla lista di D’Amico restano Givairo Read (trattativa complicata) e Nahuel Molina (presentata la prima offerta all’Atletico) mentre il nome più caldo, per la corsia sinitra è quello di Alessio Cacciamani. L’esterno classe 2007 piace molto a Gasperini, che vorrebbe inserirlo nelle rotazioni come vice Wesley. D’Amico ha già mosso i primi passi, ma la proposta da 7 milioni di euro è stata respinta. Secondo quanto riportato da SkySport, la Roma non ha comunque intenzione di mollare la presa. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con il Torino per provare a sbloccare la trattativa. Il presidente Cairo però non vorrebbe privarsi del giocatore e valuta il cartellino circa 15 milioni di euro. D’Amico vuole accelerare. Gasperini è stato chiaro: servono rinforzi in tempi brevi. Per questo il direttore sportivo punta a chiudere al più presto alcune operazioni in entrata.