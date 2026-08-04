"Non riguarda solo la Roma, ma tutti club. Che spendono grandi cifre per gli attaccanti. Il reparto offensivo è quello più cercato e più costoso. Le squadre con i giocatori forti in attacco sono più competitive". Sono concetti espressi da Gasperini in pubblico. Non ora, ma addirittura dodici mesi fa. Oggi come ieri. Il 4 agosto del 2025, al St. George Park, centro sportivo della nazionale inglese a Burton Upon Trent nella contea dello Staffordshire, la richiesta di Gian Piero idea dica a quella attuale. Adesso, incredibile ma vero, è messo peggio. L’estate scorsa ha atteso a lungo, senza poi essere accontentato, Fabio Silva e Sancho, accontentandosi di Bailey in prestito, operazione last minute. In rosa, a fine 2025, è comunque arrivato con questi giocatori: Dybala, Dovbyk, Ferguson, Bailey, Soulé, Baldanzi, El Shaarawy e Pellegrini. Sono 8 per i tre ruoli offensivi nel 3-4-2-1, il sistema di gioco preferito di Gasp. E alla fine di gennaio, dopo gli addii di Bailey e Baldanzi, gli arrivi di Malen, Vaz, Zaragoza e Venturino, addirittura 10 interpreti per le tre posizioni dell’attacco giallorosso. Fuori due punte e dentro quattro, solo Malen però ha funzionato e anche bene. Adesso sono diventati 5. Reparto dimezzato. E mancano solo venti giorni al debutto in campionato. Ecco il quintetto: Malen, Castro, Dybala, Soulé e Vaz. Ai quali si può aggiungere il giovane Arena, classe 2009, presente anche la scorsa stagione.

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