Roma, arriva il bomber: da Vlahovic ad Azmoun, ecco le alternative a Belotti

Quando Mourinho e i Friedkin si sono accordati per firmare un accordo triennale, lo Special One è stato chiaro. Per la sua Roma servirà un numero 9 che possa fare il titolare. L'attaccante è la prerogativa dei grandi allenatori, vogliono sceglierselo loro. E così sarà anche con Mou, che ha presentato a Pinto una lista di nomi con obiettivi principali e piste secondarie. Nessuna imposizione (come aveva invece fatto Conte con Lukaku all'Inter per esempio), ma caratteristiche ben precise. Serve un giocatore fisico, che sappia giocare con la squadra e soprattutto che possa garantire 20 gol in campionato. Quest'ultimo, un particolare non da poco dal momento che l'ultimo a riuscirci è stato Edin Dzeko nella stagione di grazia 2016-17. La strada più concreta porta dritti ad Andrea Belotti, ma la Roma non sta calcando la mano. Ha l'accordo con il giocatore e aspetta per capire se si presenteranno occasioni più ghiotte che possano alzare il livello. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Pinto.