Rios saluta il Benfica e vola in Arabia. Il centrocampista colombiano, chiuso da Palhinha e da un rapporto non idilliaco con il nuovo tecnico, ha deciso di cambiare aria. È fatta per il suo trasferimento all'Al Ittihad. Il giocatore, come riporta A Bola, vola in Saudi Pro League con la formula del prestito secco. Al Benfica andranno 3 milioni di euro per il prestito, senza alcuna opzione per il riscatto. Un addio, dunque, soltanto temporaneo sulla carta. Il suo nome, nelle ultime settimane, era tornato anche nel radar della Roma. Rios era stato a lungo accostato ai giallorossi e il suo profilo era nuovamente circolato dalle parti di Trigoria. Più voci che qualcosa di concreto, però. La Roma non ha mai affondato il colpo.