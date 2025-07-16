Arrivano novità importanti in una giornata delicatissima per il mercato della Roma. La dirigenza giallorossa sta spingendo molto per portare Richard Ríos nella Capitale e secondo quanto scrive Sky Sport - al momento si attende la risposta del Palmeiras all'ultimo rilancio vicino ai 30 milioni di euro complessivi (parte fissa + bonus). Il ds Massara vuole chiudere l'operazione e al momento anche l'affare con il Lens per El Aynaoui è in stand-by: Rios è la priorità di Gasperini per il centrocampo giallorosso e nelle ultime ore la Roma ha effettuato l'ennesimo rilancio per avvicinarsi alle richieste del Palmeiras.