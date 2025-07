Rios, il Benfica pronto a offrire più di 30 milioni: la Roma si allontana

Richard Rios si allontana dalla Roma e si avvicina sempre di più al Benfica. Il centrocampista colombiano, che inizialmente aveva dato il suo via libera al trasferimento nella Capitale, ha cambiato rotta aprendo al club portoghese. La società di Lisbona ha intensificato i contatti e prepara l’assalto: si studia una proposta che, tra parte fissa e bonus, potrebbe superare i 30 milioni di euro, riporta Calciomercato.it. La trattativa per la Roma si è complicata anche a causa dell’eccessivo numero di figure coinvolte: un intermediario con mandato per l’Italia, uno per il Benfica, un altro per la Premier League. Una sovrapposizione che ha finito per rallentare tutto e ha permesso ai rappresentanti del calciatore di esplorare più opzioni contemporaneamente. Dall’altra parte, riporta la stampa portoghese, il Benfica si è mosso con decisione e pragmatismo: il presidente Rui Costa ha telefonato direttamente a Rios, mentre il direttore sportivo è volato in Sud America per seguire da vicino l’affare. Il calciatore colombiano ha scelto di rinunciare a una parte della propria quota economica per facilitare l’operazione. A fronte della crescente incertezza, la Roma, stanca dall’attesa, avrebbe persino incoraggiato il Benfica ad affondare il colpo decisivo.