Marco Palestra, uno dei nomi più caldi di questo mercato, è l'obiettivo dell'Inter per sostituire Dumfries. Un affare che si aggira sui 50 milioni di euro, ma - come rivelato da Eleonora Trotta - più di un anno fa la Roma aveva già provato a strapparlo all'Atalanta per 20 milioni. Allora, nel gennaio del 2025, il ds giallorosso Ghisolfi aveva puntato sul talento della Dea prima di virare e chiudere l'operazione Devyne Rensch, arrivato per 6 milioni di euro dall'Ajax. Il club bergamasco aveva rifiutato la proposta della Roma, una decisione che lo ha portato poi a Cagliari dove il suo valore è più che raddoppiato nel giro di 9 mesi. Un'intuizione di Ghisolfi (purtroppo non concretizzata) che aveva già notato le qualità del ragazzo che nei prossimi anni diventerà un perno anche della Nazionale.