L'attaccante italiano è stato nuovamente accostato alla Roma dopo una stagione non proprio positiva, ma i cambiamenti della Dea possono rimettere tutto in gioco

Redazione
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Da Greenwood a Nusa: caccia ai rinforzi per la Champions League

La Roma continua la caccia ai rinforzi in attacco. Oltre agli esterni si sta parlando molto del possibile ritorno di Gianluca Scamacca dall'Atalanta. Per la Dea sarà un mercato di cambiamenti col nuovo allenatore e anche il nuovo ds. Il centravanti italiano - scrive 'Tuttosport' - ha il contratto in scadenza nel 2028 e sarebbe stuzzicato dalla possibilità di lavorare con Sarri a Bergamo (gli ultimi mesi con Palladino non sono stati molto positivi ma la Dea cambierà tutto), inoltre per l'Atalanta non è sul mercato: le voci sulla Roma ci sono ma, al momento, rimangono tali.

Atalanta BC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

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