La Roma continua la caccia ai rinforzi in attacco. Oltre agli esterni si sta parlando molto del possibile ritorno di Gianluca Scamacca dall'Atalanta. Per la Dea sarà un mercato di cambiamenti col nuovo allenatore e anche il nuovo ds. Il centravanti italiano - scrive 'Tuttosport' - ha il contratto in scadenza nel 2028 e sarebbe stuzzicato dalla possibilità di lavorare con Sarri a Bergamo (gli ultimi mesi con Palladino non sono stati molto positivi ma la Dea cambierà tutto), inoltre per l'Atalanta non è sul mercato: le voci sulla Roma ci sono ma, al momento, rimangono tali.