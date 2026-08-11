Il club giallorosso ha ufficializzato sui social l'arrivo del classe 2009
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La Roma, attraverso un post sui propri canali social, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Ballarin. Il classe 2009 arriva dal Venezia per rinforzare la Primavera: "Francesco Ballarin è giallorosso fino al 2029! Centrocampista, classe 2009. Campione d’Europa Under 17. Benvenuto nella nostra Primavera". Ballarin sarà fin da subito a disposizione del tecnico Mattia Scala.
🤝 Francesco Ballarin è giallorosso fino al 2029!— AS Roma (@OfficialASRoma) August 11, 2026
⚽️ Centrocampista, classe 2009
🏆 Campione d’Europa Under 17
Benvenuto nella nostra Primavera 🟨🟥#ASRoma pic.twitter.com/XphVhg3cZB
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