Dybala in buca, Wesley si diverte: relax e sfida a biliardo con El Shaarawy

La Roma, attraverso un post sui propri canali social, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Ballarin. Il classe 2009 arriva dal Venezia per rinforzare la Primavera: "Francesco Ballarin è giallorosso fino al 2029! Centrocampista, classe 2009. Campione d’Europa Under 17. Benvenuto nella nostra Primavera". Ballarin sarà fin da subito a disposizione del tecnico Mattia Scala.