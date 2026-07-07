La Roma è alla ricerca di un vice Malen. I giallorossi vogliono garantire a Gasperini un ricambio funzionale ai suoi schemi. L'obiettivo è chiaro: far rifiatare l'olandese senza perdere troppo in termini di brillantezza e gol. Prima, però, bisognerà cedere Dovbyk. Intanto i nomi iniziano a crescere. L'idea più forte resta quella di Tresoldi, ma tra costi e caratteristiche del profilo la pista, al momento, si è raffreddata. Nei corridoi di Trigoria potrebbe però rimbalzare un altro nome: quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante è stato proposto alla Roma dal suo agente, come riportato da Il Messaggero. La risposta del club giallorosso non si è fatta attendere: non è una priorità. Per questo, al momento, la possibilità è stata accantonata quasi subito. Le porte non sono chiuse definitivamente. Nel mercato, però, tutto può cambiare. E Pinamonti potrebbe tornare un'opzione più avanti.