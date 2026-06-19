Momento complicato per la Roma sul mercato, soprattutto per la questione cessioni. Il tempo scorre e la pressione aumenta in vista del 30 giugno. Una situazione che rallenta di conseguenza anche i rinnovi: Dybala attende risposte dal club giallorosso, a Celik manca ancora un passettino per la firma e poi c'è Lorenzo Pellegrini. Come riporta il 'Corriere della Sera', per il numero 7 i contatti sono in corso ma la quadratura economica va ancora trovata e c'è una distanza da colmare tra domanda e offerta. In ogni caso la fiducia resta intatta, per lui come per gli altri. Ma è un altro degli aspetti importanti che andranno sbloccati a breve termine, con l'agenda di D'Amico che continua a riempirsi per questi ultimi 10 giorni.