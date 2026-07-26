Oltre a Santiago Castro Gasperini in Galles potrebbe ritrovarsi anche Lorenzo Pellegrini. Nei giorni scorsi ci sono stati dei passi in avanti per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Il Tempo è stato superato lo scoglio legato alla durata del contratto: il centrocampista aveva chiesto un triennale, mentre la Roma ha proposto un biennale con opzione per il terzo anno. Un'offerta che ha convinto il calciatore che ha accettato un taglio netto dell'ingaggio. Passerà dai 4 milioni più bonus a 2,5 a stagione. Pellegrini è pronto per la seconda parte del ritiro e l'allenatore può sorridere. Arriverà anche Castro, primo acquisto dell'estate giallorossa. L'altro obiettivo di D'Amico ora è quello di regalare un esterno sinistro di piede destro. Nusa rimane il sogno, ma la richiesta del Lipsia da 60 milioni rimane alta.