Per la Roma il mercato estivo è stata senza dubbio una lunga corsa, spesso contro il tempo, per arrivare ai rinforzi chiesti da Gasperini. Tante le trattative, spesso sfumate per l'assenza dell'accordo economico con i rispettivi club. Come accaduto per Givairo Read del Feyenoord, una delle ali su cui i giallorossi hanno lavorato per diversi giorni. Alla fine niente accordo e il giocatore è rimasto in Olanda, ma non è detto che lo faccia per tutta la stagione. Come riportato da 'teamtalk.com', sull'esterno olandese ci sono i mirini di molti top club inglesi. In primis il Liverpool, che lo sta seguendo da un po', ma in buonissima compagnia: anche Arsenal e Manchester City starebbero monitorando Read, complice anche il grande avvio di stagione con 5 assist in 7 partite di Eredivisie. In particolare però i Reds sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni e potrebbero individuare in lui la soluzione a qualche problemino sulla fascia destra. Non è quindi escluso che già a gennaio arrivi una mossa concreta in questo senso, col prezzo che verosimilmente si sarà alzato ancora, andando ben oltre i 30 milioni abbondanti chiesti alla Roma poche settimane fa.